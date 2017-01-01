Сад соловьёв в Перми хотят застроить через суд Строительная компания «Пермский квартал» вновь попытается оспорить зонирование этой территории

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Сад соловьёв

Как стало известно «Новому компаньону», ООО «Пермский квартал» (генеральный директор Олег Стародубцев), владеющее частью земельного участка Сада соловьёв в долине реки Уинки в Мотовилихинском районе Перми, подало иск в Пермский краевой суд с требованием изменить зонирование этой территории. Судебное заседание должно было состояться 5 апреля, на него в числе прочих якобы были приглашены глава Перми Дмитрий Самойлов, прокурор Пермского края Вадим Антипов, а также представители городского департамента градостроительства и архитектуры. Как пояснили нашему изданию в строительной компании, этот иск был отозван по ряду причин, которые застройщик не уточнил. Однако «Пермский квартал» продолжит свои попытки в судебном порядке добиться возможности строительства в долине малой реки.

Напомним, территория Сада соловьёв в Поваренном логу общей площадью порядка 10 гектаров по действующему генеральному плану Перми от 2010 года относится к зонам многофункциональной жилой застройки (СТН-Г). В 2012 году в правила землепользования и застройки города были внесены изменения, согласно которым на этом участке была установлена зона Р1 (зона парков и скверов). В 2016 году строительная компания «Пермский квартал» купила порядка 5% от общей площади участка. Как сообщили «Новому компаньону» представители застройщика, «Пермский квартал» изначально планировал оспорить природозащитный статус территории, чтобы начать строительство жилых домов. Причём речь идет о смене зонирования не только купленного «Пермский кварталом» участка, а всего Сада соловьёв.

Представители строительной отрасли пытались снять природоохранный статус во внесудебном порядке, однако мэрия Перми не шла навстречу законным, по их мнению, требованиям. В результате было принято решение обратиться в суд. Застройщик настаивает на том, что генплан Перми имеет большую юридическую силу, чем правила землепользования и застройки (ПЗЗ). А градостроительный кодекс РФ обязывает местные власти приводить ПЗЗ в соответствие с генпланом. Кроме того, на момент покупки участка «Пермским кварталом» действовал проект планировки территории, утверждённый администрацией города Перми, который рекомендует изменить зонирование этой территории с зоны Р1 на зону Ц2 (зона обслуживания и деловой активности городского центра). Оно до сих пор не отменено.

Вместе с тем, в администрации Перми не раз заявляли о том, что генплан Перми и правила землепользования и застройки не противоречат друг-другу. Установленная генеральным планом зона СТН-Г включает в свой состав, в том числе, озеленённые зоны общего пользования.

Кроме того, по информации, полученной нашим изданием, застройщик планирует оспорить изменения в ПЗЗ 2012 года, предположительно, на основании того, что в соответствующем бюллетене была обнаружена ошибка. Шесть лет назад в Правила внесли сразу два изменения: одно из них, касалось смены зонирования территории Сада соловьёв (пункт 18), второе — соседнего участка (пункт 12). Но городские власти, возможно, просто перепутали эти пункты в документе, разместив значок зоны P1 рядом с 12-м пунктом.

Градозащитник Денис Галицкий не исключает, что бюллетень от февраля 2012 года содержит ошибки. Однако, по его мнению, нужно учитывать и сложившуюся практику, когда все официальные ведомства в течение шести лет считали эту территорию рекреационной зоной. «Возникла очень нетривиальная ситуация, связанная с тем, что годами все, включая суды и прокуратуры, считали, что зонирование участка установлено правильно. С этим обстоятельством много всего связано, вплоть до судебных решений», — считает господин Галицкий, по мнению которого, предстоящий судебный процесс будет длительным.

Напомним, благоустройство Поваренного лога, где протекает малая река Уинка, началось ещё в 2007 году. Силами ТСЖ «ЖК Кристалл» и учениками гимназии №2 в её долине была создана экологическая тропа и Сад соловьёв, за проект которого они получили грант от управления экологии и природопользования администрации Перми. Проект «Сад Соловьев у ручья Уинка» оказался в числе победителей конкурса «Город — это мы». По мнению жителей, цель собственников участка, которые могут стать и застройщиками, — вырубить деревья, «загнать речку Уинку в коллектор» и «настроить многоэтажек».

Проект Сада соловьёв является первой успешной общественной инициативой по сохранению природного богатства долин малых рек Перми, он показателен с точки зрения взаимоотношений застройщиков и гражданского общества в городе. Отмена охранного статуса этой территории может создать очаг напряженности между общественностью и властями.