В апреле пермяки смогут погасить долг за «коммуналку» без штрафов

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Администрация Перми вместе с сетевыми компаниями объявили о начале месячника «Весна без долгов». Акция предназначена для жителей города, которые имеют долги за различные виды коммунальных ресурсов и готовы их погасить. В апреле они смогут сделать это без оплаты штрафов и пени.

К акции присоединились ООО «Новогор-Прикамье», ПАО «Т Плюс», ПАО «Пермэнергосбыт» и муниципальное предприятие «Городское коммунальное и тепловое хозяйство». Предложение актуально для клиентов, рассчитывающихся с ресурсоснабжающими организациями напрямую, уточняют в горадминистрации.

По условиям акции в течение апреля должники могут оплатить накопившиеся долги за электроэнергию, отопление, ГВС и холодную воду без пени (штрафа за просрочку платежа). В этот период сумма задолженности будет выставлена абоненту отдельной строкой в квитанции, её необходимо погасить в полном объёме.

В городской мэрии сообщают также, что в период проведения акции будут усилены меры воздействия на должников со стороны Управления федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

По данным ПАО «Т Плюс», в настоящее время в Перми порядка 5 тыс. домохозяйств имеют просроченные тепловые долги за период от двух месяцев до года. Средний уровень задолженности составляет 25 тыс. руб. При этом долг первой десятки должников-физлиц варьируется от 290 до 560 тыс. руб.