Лукойловцы Прикамья подвели итоги олимпиады среди школьников

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Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Пермские нефтяники совместно с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ) определили победителей краевой олимпиады «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по физике и математике.

Олимпиада проходила в два тура. В первом нужно было выполнить задания после регистрации на специальном сайте конкурса. Научное состязание собрало 146 старшеклассников из 28 школ с разных районов Пермского края. По результатам отбора 40 сильнейших приехали в краевую столицу для проведения очного этапа олимпиады. Тестирование второго тура состоялось на базе университета (ПНИПУ), где в течение двух часов ученики со всего региона решали задачи по физике и математике. По мнению преподавателей вуза, сложность заданий на олимпиаде была значительно выше среднестатистической и требовала особой подготовки.

Главная задача олимпиады — выявление лучших абитуриентов среди выпускников подшефных школ в районах деятельности предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Такое взаимодействие позволяет нефтяникам через несколько лет получать хорошо подготовленных специалистов.

По результату финального тура девять прикамских школьников из Березников, Осы, Кунгура, посёлков Куеда, Сарс и села Платошино получили дипломы, подтверждающие получение при поступлении на горно-нефтяной факультет ПНИПУ пять дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

По сообщению пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»