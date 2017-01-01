Ижевский девелопер «Талан» выкупил ЖК «Феникс»

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Сегодня, 28 марта, на пресс-конференции заместитель генерального директора по маркетингу управляющей компании «Талан» Наталья Гарифуллина подтвердила информацию о том, что ижевский девелопер выкупил участок под ЖК «Феникс» у группы компаний «Камская долина». Теперь права на участок принадлежат «Талану». Сумму сделки с ООО «Феникс» компания не раскрывает.

Напомним, реализация проекта по строительству ЖК «Феникс» по ул. Луначарского, 99 началась в 2016 году. Застройщиком объекта выступало ООО «Феникс». Техническим заказчиком было ООО «КД-Девелопмент», генподрядчиком — АО «Камская долина». Согласно проекту, 24-этажный дом будет построен в виде четырёх «башен», соединённых попарно. Общая площадь участка — 40 тыс. кв. км. В стилобатной зоне (7 тыс. кв. км) будут располагаться коммерческие помещения.

Наталья Гарифуллина сообщила, что в конце 2017 года ООО «Феникс» вышло с предложением рассмотреть возможность приобретения проекта. Теперь новым девелопером будет улучшено благоустройство дворовой территории, изменён цвет фасадов, оборудованы корзины для кондиционеров и дизайнерские холлы, рассказывает директор департамента продаж компании «Талан» в Перми Наталья Андаева. Кроме того, в доме появится «виртуальный консьерж», который будет иметь функции бесключевого доступа к дому. Для жилого комплекса «Феникс» разработают новое позиционирование и нейминг. «Сейчас идёт выбор генерального подрядчика. Пока работы на объекте не ведутся. Техзаказчик определён, им выступит компания «Комстрин-Пермь». Проходит выбор генерального подрядчика. На данный момент заявились три компании. Ожидается, что завтра будут поданы документы ещё одной организации. Результаты тендера будут известны через две недели», — добавила Наталья Гарифуллина.

По предварительным оценкам, объект будет сдан в конце 2020 года. На сегодняшний день степень готовности ЖК составляет 5-7%, сообщил директор ООО «Феникс» Олег Лещук.

Старт продаж квартир начнётся в мае этого года. Это будет комплекс класса комфорт плюс. Проектом также предусмотрено более 50% парковочных мест по отношению к квартирам. Отмечается, что 43 дольщика ЖК «Феникс», которые заключили договоры с новым застройщиком, получат квартиры по ценам, заявленным прошлым девелопером.

Напомним, ижевская компания «Талан» ведёт в Перми одновременно застройку жилых комплексов «Новый центр» по ул. Революции и квартала «Счастье». В скором времени компания выйдет с проектом жилого дома «комфорт» класса на территории бывшего ипподрома. Земельный участок рядом со строящимся ТРЦ «Планета» более 6 га был приобретён застройщиком в конце 2017 года.