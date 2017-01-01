179 проектов из Прикамья примут участие в конкурсе Фонда президентских грантов

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26 марта закончился приём заявок на первый конкурс Фонда президентских грантов 2018 года. От Пермского края поступило 179 заявок.

Традиционно самым популярным грантовым направлением среди участников конкурса является «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». По нему Прикамье заявило 24 проекта. 22 заявки подано по направлению «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», ещё 21 — по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан». По 20 проектов заявлено на «Поддержку семьи, материнства, отцовства и детства» и «Сохранение исторической памяти».

По новому направлению «Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства» от Пермского края представлен один проект.

Всего на первый конкурс Фонда президентских грантов заявлено 9 тыс. 175 проектов со всей стране. Наиболее активными регионами по количеству заявок, исключая Москву и Санкт-Петербург, оказались Волгоградская область (404 проекта), Татарстан (359) и Башкортостан (310).

В течение текущей недели каждая заявка проходит процедуру проверки и регистрации в фонде. Окончательный список проектов, допущенных до независимой экспертизы, будет сформирован к 3 апреля.



Итоги конкурса будут подведены до 1 июня 2018 года.