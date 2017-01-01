Михаил Сюткин ответил на претензии крупнейших застройщиков Прикамья Краевой вице-премьер считает, что авторы обращения к губернатору существенно сгустили краски

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Михаил Сюткин

Фото: Константин Долгановский

В распоряжении «Нового компаньона» оказалось ответное письмо первого вице-премьера Пермского края, министра строительства и архитектуры Михаила Сюткина крупнейшим застройщикам региона. Напомним, обращение на имя губернатора Максима Решетникова ведущие строительные компании Пермского края направили 20 февраля. В нём представители бизнеса сообщили о незаконных, по их мнению, препятствиях, которые чинят отрасли краевой минстрой и администрация Перми. В коллективном письме утверждалось, что блокирование разрешительной информации на строительство и ввод объектов в эксплуатацию носит спланированный характер и может привести к падению темпов возведения жилья в полтора раза по сравнению с прошлым годом, в таком случае общий объем введённой площади за год, по их подсчётам, составит лишь 700 тыс. кв. метров. Что, как следствие, существенно повысит стоимость недвижимости для жителей Пермского края. Отдельные жалобы касались рынка труда в строительной отрасли региона, которому, по мнению застройщиков, грозит безработица из-за падения темпов возведения объектов. Попытка обременить застройщиков возведением социальной инфраструктуры — детских садов, школ, противопожарных депо и пр. — авторы письма назвали незаконными.

В своём ответном письме вице-премьер Михаил Сюткин отметил, что поднятые застройщиками вопросы 6 марта обсуждались на Общественном совете при краевом министерстве строительства и архитектуры, где было отмечено, что только со второй половины 2017 года в Прикамье выдали разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью 1 231 тыс. кв. метров. Нарушений сроков выдачи разрешительной документации не зафиксировано.

При этом господин Сюткин сообщил, что минстрой действительно выдал муниципалитетам предписания об устранении нарушений, допущенных строителями на их территории. К наиболее массовым нарушениям, по его словам, относятся возведение многоквартирных домов на двух и более участках с различным видом разрешенного использования; нарушения требований охранного законодательства зон с особыми условиями использования (зоны учреждений образования, зоны охраны памятников, санитарно-защитные зоны и т.п.); строительство с нарушением норм противопожарной безопасности; выдача градостроительных планов земельных участков не соответствующих требованиям нормативных актов; нецелевое использование земельных участков, выделенных под социальные объекты. «При этом фактов отзыва градостроительной документации, связанных с размещением социальных объектов, за последний год не было», — особо подчеркнул Михаил Сюткин.

Также на общественном совете было озвучено, что в 2017 году в инспекцию Госстройнадзора по Прикамью застройщики подали 48 деклараций. На 42 из них были выданы положительные заключения, на 6 — отрицательные. Судебных решений, понуждающих ИГСН к выдаче положительных заключений, о которых сообщалось в письме застройщиков, по словам Михаила Сюткина, не было.

Объем введённого по итогам 2017 года жилья составил 1 084 тыс. кв. метров (в 2016 г. было введено 1 061 тыс. кв. м.) Что, по мнению вице-премьера, говорит о стабильной ситуации на строительном рынке Пермского края.

На межведомственном совещании с участием представителей краевого Совета профсоюзов и Агентства занятости ситуация с рынком труда в строительной отрасли Пермского края была признана стабильной, более того, в регионе существует дефицит кадров по целому ряду строительных специальностей, сообщил застройщикам Михаил Сюткин.