Самая маленькая квартира в Перми стоит 600 тысяч рублей

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Аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU выявили самые маленькие квартиры, выставленные на продажу в краевой столице.

Так, общая площадь двух самых маленьких отдельных квартир с собственным туалетом и душем составляет 12 и 12,4 кв. м. Цена такого объекта в Кировском районе города — 600 тыс. руб., а в Индустриальном — 900 тыс. руб. соответственно. По цене от 800 тыс. руб. до 1 млн руб. продаются ещё четыре микроквартиры по 13 «квадратов» каждая.

По данным N1.RU, все объекты, вошедшие в рейтинг самых маленьких квартир, находятся в домах старого фонда. В новых домах площадь квартир начинается от 17 кв. м.

«Самым маленьким квартирам Перми не удалось побить рекорд знаменитых квартир в Новосибирске площадью 8 «квадратов», о которых несколько лет назад написал известный блогер Илья Варламов. Эти квартиры предприимчивые сибиряки сделали из отдельных подсобных помещений, которые застройщик продавал под кладовки. Их цена — около 500 тыс. руб.», — рассказала руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.

По данным N1.RU, сегодня средний размер квартир, выставленных на продажу, как на вторичном, так и на первичном рынке жилья в Перми составляет 50 кв. м.

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