Предварительное голосование «Единой России» состоится 3 июня

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27 марта в Перми прошёл семинар—совещание с местными отделениями партии «Единая Россия» Пермского края, на территории которых в этом году состоятся выборы в представительные органы местного самоуправления. Основными темами встречи стали подготовка и проведение предварительного голосования.

9 сентября 2018 года в Прикамье должно пройти 223 избирательных кампаний в 35 муниципальных образованиях, где будет замещено 2 тыс. 316 мандатов.

По словам первого заместителя руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Сергея Бритвина, выборы в Пермском крае — одни из самых масштабных в стране. «Всего в единый день голосования — 9 сентября 2018 года — в стране будет замещено свыше 26 тыс. мандатов, из которых 2,3 тыс. — на территории Прикамья, — рассказал Сергей Бритвин. — Нам необходимо избрать на следующие пять лет депутатов в представительные органы местного самоуправления: сельских поселений, городских поселений, городских округов и муниципальных районов».

Региональный политсовет в соответствии с уставом партии делегировал полномочия по организации и проведению предварительного голосования местным политическим советам. Согласно решению президиума Генсовета «Единой России», предварительное голосование пройдёт в первое воскресенье июня.

Президиум регионального политсовета после проведения предварительного голосования согласовывает итоговый список кандидатур в депутаты представительных органов муниципальных образований, в том числе на повторных и дополнительных выборах.

Источник — РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае