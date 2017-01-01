Жителей Перми оштрафовали за создание игорного «благотворительного фонда»

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В 2016 году двое мужчин и две женщины под видом работы благотворительного фонда «Грамотность» организовали в Мотовилихинском, Ленинском и Свердловском районах города залы игровых автоматов.

Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками СУ СКР и МВД. Использовавшееся компьютерное оборудование изъято. По делу проведен большой объем оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий: проверочные закупки, многочисленные допросы свидетелей, осмотры использовавшихся для проведения азартных игр помещений, обыски и выемки предметов, осмотры изъятой документации и компьютерной техники, а также компьютерно-технические судебные экспертизы.

В итоге суд оштрафовал организаторов азартных игр на 100-120 тыс. руб., сообщает пресс-служба краевого СКР.