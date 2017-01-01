Виктор Агеев: «Нужно улучшать и оптимизировать бюджетный процесс»

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Вчера, 27 марта, председатель Контрольно-счётной палаты Перми Мария Батуева представила депутатам гордумы отчёт о деятельности КСП в 2017 году.

Председатель Контрольно-счётной палаты отметила, что при формировании бюджета в 2017 году нарушения на 2,8 млрд возникли из-за отсутствия нормативно-правовой базы, на 935 млн руб. — из-за завышения или занижения запланированных расходов, и на 1,1 млрд — из-за нарушений методики планирования, отсутствия решений инвестиционных комиссий и т.д. При этом 84% от всего объёма нарушений администрация уже устранила.

Также в 2017 году по итогам проверок было составлено 13 протоколов об административных правонарушениях. В результате к административной ответственности привлекли семь должностных лиц. Сумма взысканных штрафов составила 100 тыс. руб. Глава КСП сообщила, что большую часть этой суммы заплатил чиновник департамента социальной политики. За нецелевое использование средств суд назначил ему три штрафа по 20 тыс. руб.

По словам Марии Батуевой, комитет по физкультуре и спорту мог бы избежать нарушений на 1,5 млрд руб., если бы вовремя принял нормативно-правовую документацию.

«Нужно принимать нормативно-правовую базу, нормативы и методики до того, как заходит проект бюджета, чтобы там было чётко прописано, куда и на что тратятся эти средства. Об этом мы неоднократно говорили. Администрация сделала выводы, и дума уже приняла решение, что к проекту будущего бюджета должна быть принята вся нормативно-правовая документация. Тогда этих нарушений можно избежать. Конечно, есть нарушения и во время исполнения бюджета, например во время проведения закупок. Здесь департаментам нужно учиться у других ведомств и не повторять их ошибки, повышать квалификацию сотрудников и качество внутреннего финансового контроля».

По итогам доклада КСП первый заместитель главы администрации города Виктор Агеев сообщил, что все выявленные аудиторами нарушения и недостатки в обязательном порядке подлежат рассмотрению и последующему устранению.

«Отчёт КСП — ежегодно представляемый документ и всегда повод задуматься над работой, которая проводится в течение года. Деятельность контрольно-счетной палаты направлена на выявление, пресечение недостатков, в первую очередь, в рамках бюджетного процесса. Бюджетный процесс очень сложен и многогранен. И цель деятельности КСП состоит в том, чтобы выявлять те позиции, по которым его необходимо улучшать и оптимизировать. Разумеется, администрация города и Пермская городская Дума эти рекомендации слышит. Все выявленные недостатки и нарушения подлежат рассмотрению и последующему устранению. К началу 2018 года были устранены уже 84% нарушений, на оставшиеся 16% разработан график устранения замечаний в течение года», — пояснил замглавы администрации.

Он также отметил, что количество нарушений в сфере бухгалтерского учета ежегодно снижается за счёт системной работы администрации Перми по улучшению профессиональной подготовки бухгалтеров и автоматизации учёта.