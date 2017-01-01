Прокуратура добилась отставки трёх городских депутатов Александровска Основанием для прекращения их полномочий стало решение суда

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Прокуратура Александровска в ходе антикоррупционной проверки выявила факты предоставления недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами городской думы. По мнению прокуратуры, трое из них не указали в своих декларациях за 2016 года доходы на сумму более 100 тыс. рублей.

В результате надзорный орган внес представление с ходатайством о досрочном прекращении полномочий данных депутатов. Гордума не удовлетворила требования прокурора, предоставив троим депутатам четыре месяца для уточнения сведений, указанных в декларациях.

Не согласившись с этим, прокурор Александровска направил в суд административный иск о признании незаконным бездействия думы городского поселения. Суд иск удовлетворил, обязав представительный орган в течение месяца прекратить полномочия лиц, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства. В результате александровские депутаты досрочно прекратили полномочия трёх своих коллег в связи с утратой ими доверия, сообщают в краевой прокуратуре.