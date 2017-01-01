В Перми обсудят вопросы цифровизации агропромышленного комплекса Прикамья

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28-29 марта в Перми пройдёт международная научно-практическая конференция «Информационные технологии в стратегии реиндустриализации АПК региона».

В конференции примут участие представители сфер агропромышленного комплекса (АПК) и информационных технологий из Пермского края, Москвы, Новосибирска, Краснодарского края, Австрии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Дании, Ирана, Италии, Сербии, Пакистана, Румынии, Таиланда и Хорватии. Также в работе конференции будут участвовать представители краевых и городских властей, депутаты Законодательного собрания Пермского края.

На конференции будут обсуждены вопросы цифровизации агропромышленного комплекса (АПК) Пермского края. Сформированные предложения войдут в концепцию развития цифровой экономики Прикамья.

Сегодня, 28 марта, состоятся пленарное и сессионные заседания по направлениям: научно-технологическое развитие и внедрение цифровых технологий в сельском хозяйстве, подготовка/переподготовка кадров, решения для автоматизации комплексного управления предприятиями и отраслью АПК и деятельности сельхозтоваропроизводителей региона, стратегия социально-экономического развития информационного общества. Во второй день на базе ООО СП «Правда» в селе Орда будет презентован проект «Унифицированный подход к реализации комплексного управления предприятием АПК».

Отметим также, что конференцию, посвящённую 100-летию высшего аграрного образования на Урале, проведет Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края