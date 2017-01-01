Прокуратура Пермского края проверит места с массовым пребыванием людей

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Краевая прокуратура направила поручение территориальным прокурорам об организации проверок исполнения требований законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе надзорных мероприятий проверят торговые комплексы театры, кинотеатры, музеи и иные объекты культуры, физкультурно-оздоровительные и развлекательные центры, досуговые детские организации.

К проверкам также будут привлечены сотрудники территориальных подразделений ГУ МЧС России по Пермскому краю, а в отдельных случаях — специалисты иных контролирующих ведомств.

Особое внимание будет обращено на наличие и работоспособность систем сигнализаций и пожаротушения. Все объекты проверят до середины апреля 2018 года.