В Прикамье осложнилась эпидемия гриппа

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На минувшей неделе в Пермском крае медики зарегистрировали 30 029 случаев ОРВИ и гриппа. Рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составил 11,3%, уровень заболеваемости незначительно превышает эпидемический порог, сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

Как пояснила «Новому компаньону» официальный представитель ведомства Ольга Шутова, неделей ранее заболеваемость гриппом в Пермском крае находилась на уровне эпидемического порога. Эпидемия гриппа в регионе продолжается. В связи с этим в Пермском крае продолжает действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия в учреждениях здравоохранения и образования, на предприятиях торговли, общественного транспорта и сферы обслуживания граждан.

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