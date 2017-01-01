Почтить память жертв пожара в Кемерове пришли 1300 пермяков Фоторепортаж с акции гражданской солидарности в сквере Уральских добровольцев

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Фото: Константин Долгановский

Акция памяти жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в Перми прошла накануне вечером, 27 марта. Сквер Уральских добровольцев был выбран местом её проведения, конечно, неслучайно — монумент жертвам пожара в ночном клубе «Хромая лошадь», стоящий здесь, служит вечным напоминанием о том, какую боль пережил наш город чуть более восьми лет назад.

Траурная акция началась в 9 вечера и продолжалась более часа. Цветы и мягкие игрушки к фонтану в центре сквера возложили много известных пермяков. Впрочем, в этот вечер не было известных или неизвестных скорбящих, это была молчаливая общегородская акция солидарности с соотечественниками из Кузбасса. По данным полиции, участие в ней приняли около 1 300 пермяков. «Новый компаньон» показывает, как это было.

Напомним, 25 марта в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 64 человека, многие из них — дети. 15 человек было госпитализировано.

5 декабря 2009 года произошёл пожар в пермском ночном клубе «Хромая лошадь», в результате которого погибли 156 человек, ожоги и другие травмы различной степени тяжести получили 78 человек.

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