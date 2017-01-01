Пермякам разрешат забирать подвалы в общую долевую собственность Это позволит городскому бюджету ежегодно экономить на содержании муниципального имущества до 34,1 млн рублей

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Фото: Сергей Федосеев

Сегодня, 27 марта, депутаты гордумы рассмотрели проект решения об осуществлении мероприятий в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом. Документ разработали, чтобы дать пермякам возможность забирать в общую долевую собственность муниципальные помещения в своих многоквартирных домах. Это имущество относится к общедомовому, но по разным причинам жильцам не принадлежит.

Всего в перечень подвалов, доступных для оформления в общую долевую собственность, администрация включила 344 объекта. Если передать все эти помещения, администрация сможет ежегодно экономить на их содержании до 34,1 млн руб.

Согласно проекту решения, для принятия решения о передаче подвала необходимо согласие 100% собственников помещений. После этого пермяки смогут сами определиться с назначением своих подвалов и начнут ответственность по их содержанию. Заявки от собственников мэрия собирается принимать до 31 декабря 2018 года.

Депутат гордумы Геннадий Сторожев обратил внимание коллег, что нереально собрать 100% подписей, так как всегда найдётся тот, кто принципиально не будет ничего подписывать. Поэтому он предложил изменить эту строку и утвердить, что для принятия решения достаточно 2/3 голосов. Но свою поправку он внёс уже после рассмотрения проекта решения на комитетах, и её отклонили.

В итоге за принятие решения в первом чтении проголосовали 30 депутатов, ещё двое воздержались.