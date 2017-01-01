Марина Заббарова покидает пост руководителя пермского управления СКР Она возглавляла главный следственный орган Прикамья более десяти лет

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Марина Заббарова

По данным «Нового компаньона», Марина Заббарова, возглавлявшая краевое следственное управление с 2007 года, покидает свой пост. Официально об уходе госпожи Заббаровой будет объявлено позже, сообщают наши источники. Официальный представитель СУ СКР по Прикамью Андрей Олин информацию об уходе руководителя сегодня не подтвердил.

Напомним, генерал-лейтенант юстиции Марина Заббарова закончила Пермский государственный университет. С 1977 по 2007 год она работала в прокуратуре Пермского края, пройдя все должности: от секретаря до начальника управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью ведомства

В 2007 году Марина Заббарова заняла пост руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Пермскому краю. С 2011 года — она глава СУ СКР по Пермскому краю.