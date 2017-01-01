В Перми выставлен на продажу бывший кинотеатр «Искра» Продавец не исключает возможности продажи объекта по частям

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Фото: ИСК «Своя квартира»

Здание бывшего пермского кинотеатра «Искра» по адресу ул. Макаренко, дом 31 выставлено на продажу. Общая площадь помещений составляет 3 277 кв. метров. Собственник в лице инвестиционно-строительной компании «Своя квартира» готов уступить объект за 140,5 млн. рубелей.

Как сообщила «Новому компаньону» менеджер компании Алёна Артемьева, занимающаяся реализацией здания, возможно межевание объекта и продажа его по частям.

Напомним, пермский кинотеатр «Искра» был построен в 1971 году по типовому советскому проекту. В 2003 году администрация Перми продала здание на торгах, после чего десять лет в нём располагался дисконт-центр.

В 2014 году была проведена полная реконструкция здания, в числе прочего на его фасаде было сделано цветное остекление и подсветка. С тех пор помещения бывшего кинотеатра «Искра» сдавались в аренду под различные мероприятия.