В Перми выставлен на продажу бывший кинотеатр «Искра»
Продавец не исключает возможности продажи объекта по частям
Здание бывшего пермского кинотеатра «Искра» по адресу ул. Макаренко, дом 31 выставлено на продажу. Общая площадь помещений составляет 3 277 кв. метров. Собственник в лице инвестиционно-строительной компании «Своя квартира» готов уступить объект за 140,5 млн. рубелей.
Как сообщила «Новому компаньону» менеджер компании Алёна Артемьева, занимающаяся реализацией здания, возможно межевание объекта и продажа его по частям.
Напомним, пермский кинотеатр «Искра» был построен в 1971 году по типовому советскому проекту. В 2003 году администрация Перми продала здание на торгах, после чего десять лет в нём располагался дисконт-центр.
В 2014 году была проведена полная реконструкция здания, в числе прочего на его фасаде было сделано цветное остекление и подсветка. С тех пор помещения бывшего кинотеатра «Искра» сдавались в аренду под различные мероприятия.