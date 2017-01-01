В Прикамье на весенний период ограничат движение большегрузов

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С 9 апреля по 8 мая 2018 года включительно на региональных и межмуниципальных дорогах, расположенных в центральной и южной части Пермского края, будет введено ограничение движения грузового транспорта. С 16 апреля по 15 мая 2018 года аналогичное ограничение коснётся дорог в северной части региона.

Как сообщают в пресс-службе администрации губернатора Прикамья, данные меры вводятся, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и сохранить автомобильные дороги и сооружения на них от возможных разрушений в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий.

Отметим, что временные ограничения не распространяются на международные перевозки грузов, перевозки продуктов питания, топлива, почтовых грузов, грузов для ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий. Также движение транспортных средств не запрещается при наличии специального разрешения, при компенсации вреда, наносимого транспортным средством автодорогам. Размер компенсации зависит от превышения значений допустимых массы и осевых нагрузок транспортного средства, установленных в период весеннего ограничения движения на дорогах, протяжённости автодорог и базового компенсационного индекса текущего года.

Государственная услуга по выдаче специальных разрешений осуществляется Министерством транспорта Пермского края либо через МФЦ.

С полным перечнем дорог, сроками действия ограничений и категориями транспортных средств и грузов, на которые временные ограничения движения не распространяются, можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта Пермского края.