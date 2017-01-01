В Перми в частном секторе детские площадки разрешили устанавливать за счёт бюджета

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Фото: Игорь Катаев

Сегодня, 27 марта, гордума Перми внесла ряд изменений в решение думы 2011 года «Об установлении расходного обязательства по обустройству детских игровых площадок на земельных участках, находящихся в общей долевой собственности».

Одна из поправок касалась расширения списка территорий, где можно устанавливать детские площадки за счёт бюджета, чтобы они появлялись не только около многоквартирных домов, но и на территории индивидуальной жилой застройки.

В проекте решения говорится, что игровые площадки в зоне ИЖС можно будет поставить только на муниципальной земле или участках, собственность на которые не разграничена. Заявителем на получение субсидии по обустройству детских площадок могут стать территориальные общественные самоуправления: в Перми в микрорайонах преимущественно индивидуальной жилой застройки находятся 24 из 107 ТОСов.

Территориальные общественные самоуправления смогут подать заявки на установление детских площадок в частном секторе лишь с 1 января 2019 года. Предполагается, что приём заявок на субсидии начнётся в мае 2019 года. Деньги на субсидии в бюджете Перми уже заложены.