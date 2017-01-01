Фонд целевого капитала ПГНИУ получил более 500 тысяч рублей

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Фото: Константин Долгановский

В 2018 году доход эндаумент-фонда Пермского государственного национального исследовательского университета составил более 500 тыс. руб, что превышает показатель прошлого года в 1,5 раза. Эти средства будут направлены на финансирование научно-исследовательской и инновационной деятельности внутри вуза.

Сумма, выплачиваемая на проведение исследований, стажировки и участие в научных конференциях в других городах России и мира, выросла почти в два раза — на travel-гранты молодым учёным Пермского университета в 2018 году выделено более 150 тыс. руб. Грантовый фонд будет распределён по итогам конкурса, сообщают в ПГНИУ.

Стипендия для студентов, которые успешно учатся и обладают высокой социальной активностью, вручается по итогам открытого конкурса, который начнётся в апреле 2018 года.

«Доходы от Фонда целевого капитала решено направить, в первую очередь, на поддержку наиболее активных студентов и аспирантов. Выплаты будут производиться в форме стипендий и грантов на междугородние и международные научные поездки. Мы поддержим молодых учёных, которые занимаются разработкой инновационных продуктов, имеющих перспективу коммерциализации. При выборе победителей весомую роль будет играть общественная и волонтёрская деятельность, которую ведут претенденты параллельно с учёбой», — рассказывает председатель попечительского совета Фонда целевого капитала ПГНИУ Дмитрий Теплов.

Также продолжится финансирование научных мероприятий — конференций, конкурсов, состязаний, связанных с гуманитарными науками. На это планируется выделить 50 тыс. руб. Ещё столько же будет направлено на поддержку музеев ПГНИУ. Остальная часть средств распределена на выплаты в пользу геологического и механико-математического факультетов, кафедры лингвистики и перевода факультета современных иностранных языков и литературы.

Напомним, Фонд целевого капитала ПГНИУ начал работу в 2014 году. За первый год Фонд собрал три миллиона рублей. На сегодняшний день сумма целевого капитала составляет более 9,5 млн руб.

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