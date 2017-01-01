«Аэрофлот» открыл дополнительный авиарейс из Перми в Москву

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С 25 марта в летнем расписании пермского аэропорта появится дополнительный рейс на линии Москва — Пермь— Москва. Полёты будет осуществлять авиакомпания «Аэрофлот». Самолёты из Перми в Москву будут летать шесть раз в день.

Вылеты из аэропорта Большое Савино в аэропорт Шереметьево осуществляются в 06.30, 07.55, 13.00, 20.10, 22.00 и 22.50 по местному времени. Авиакомпанией запланировано 1 тыс. 302 вылета по маршруту Пермь — Москва в летний сезон.