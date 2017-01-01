МЧС проверит торговые центры Прикамья в ближайшее время

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В 2018 году запланировано проведение пяти пожарно-тактических учений и 26 пожарно-тактических занятий в торгово-развлекательных и торгово-административных центрах Прикамья, сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев.

Ближайшие учения пройдут 27 марта в торгово-административном центре «Сатурн» в Чусовом (ул. Мира, 177) по рангу пожара №3.

По словам Андрея Бабинцева, это не внезапно спланированные мероприятия, а плановая работа. «Что касается внеплановых проверок данных объектов, то, на основании требований прокуратуры Пермского края, инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю выйдут на объекты торговли с массовым пребыванием людей уже в ближайшее время», — сообщил руководитель ведомства.

Напомним, 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл пожар, на котором, по последним данным, погибло 64 человека, среди них много детей.

Сегодня на территории Перми и края работает 87 торгово-развлекательных и торгово-административных центров площадью более трёх тысяч квадратных метров.