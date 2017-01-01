Готовность Пермского края к пожароопасному сезону проверят до конца марта

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В понедельник, 26 марта, на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в Прикамье были рассмотрены вопросы по готовности региона в половодью и к пожароопасному сезону.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что несмотря на затянувшиеся морозы, метеорологи обещают в скором времени потепление, а это значит, что регион должен быть готов к паводкам и вероятным лесным пожарам.

По словам начальника Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Павла Смирнова, основным показателем для паводка является запас воды в снежном покрове. На 26 марта он ниже нормы.

«Принимая во внимание все показатели, мы ожидаем большое влияние на половодье погодных условий в период активного снеготаяния. По предварительным прогнозам в апреле ожидается нормальный температурный режим или чуть ниже, по осадкам — больше нормы. При реализации данного прогноза уровень воды будет либо близок к среднегодовому, либо чуть ниже. Раньше 10 апреля никаких изменений в паводке мы не ждем», — подытожил Павел Смирнов и добавил, что прогноз по уровню воды будет корректироваться в зависимости от погодных условий.

Максим Решетников подчеркнул, что несмотря на благоприятные прогнозы, регион должен быть готов к любым событиям. «С одной стороны, зима в этом году была малоснежная. С другой, прошлым летом было много дождей, поэтому есть риски, связанные с водностью рек. Плюс наблюдается приток воды на Камском водохранилище. Поэтому, несмотря на относительно спокойные прогнозы, мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий», — заявил глав региона.

Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко доложил о проведённых в 2017 году мероприятиях. Так, всего выполнено 10 мероприятий по предупреждению негативного воздействия вод и повышению безопасности гидротехнических сооружений (ГТС), из них 8 — по строительству, реконструкции и капитальному ремонту ГТС прудов и ГТС инженерной защиты, а два мероприятия — за счёт поддержки из федерального бюджета.

Наибольшую опасность в части возможных аварий представляют ГТС прудов и водохранилищ, а также защитные дамбы, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующие капитального ремонта или реконструкции. Из 13 муниципальных ГТС прудов и водохранилищ на трёх ГТС ремонтно-восстановительные работы с предоставлением субсидии начаты в 2017 году, в 2018 году их планируется продолжить, а также начать капитальный ремонт или реконструкцию ещё трёх ГТС.

Пожарная безопасность в летний период в Прикамье будет обеспечена, в том числе, за счёт усиления материально-технической базы и увеличения персонала. Бюджетом Пермского края предусмотрено финансирование в размере 45,6 млн руб. на специалистов парашютно-десантной пожарной службы, содержание систем наблюдения и связи, почти 25 млн руб. — на мониторинг пожарной опасности и порядка 20 млн руб. — на противопожарное обустройство лесов. Кроме того, в этом году будет направлен дополнительно 61 млн руб. на обновление автопарка, техники и оборудования. На озвученные средства будет приобретено 29 единиц техники в том числе тракторы, бульдозеры, автоцистерны, УАЗики.

Как отметил врио заместителя начальника Главного управления — начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Сергей Пагин, проверка готовности Пермского края к пожароопасному сезону будет завершена до 30 марта 2018 года.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края