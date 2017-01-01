Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 27 марта

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Кабель преткновения. Региональная служба по тарифам вновь засветилась в уголовном деле.

Думайте сами. Ведущие российские СМИ намерены освещать политический процесс, игнорируя Госдуму.

Эволюционное настоящее. В Фестивальном доме Перми рассказали о 10 важных научных открытиях прошлого года.

Город включился. В Березниках состоялось открытие программы «Пермский край — территория культуры 2018».

Жизнь в кошелёк. Рынок страхования Пермского края, демонстрировавший рост в минувшем году, в 2018-м может вернуться к стагнации.

Николай Косвинцев: Сегодня университет — хороший генератор «больших идей». Руководитель инновационного центра «МОЗГОВО» ПГНИУ рассказал о планах вуза по «приземлению» научных разработок и о том, почему инновационный статус региона не обойдётся без заключения общественного договора.

«Спасибо, что не сильно били». Подборка самых интересных моментов с пленарного заседания краевого Законодательного собрания.

…В меняющемся мире. Пермский краеведческий музей напомнит посетителям, в каком геологическом периоде мы живём.

День театра. О своей жизни театры Пермского края рассказали на совместной пресс-конференции.

Пермь как проект. В Пермской художественной галерее открылась выставка, заставляющая задуматься о современном городе и месте человека в нём.

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