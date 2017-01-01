Лишь один памятник культуры в Прикамье проходит процедуру исключения из госреестра Речь идёт о церкви в селе Вереино Чусовского района, сгоревшей дотла в 2009 году

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Госинспекция по охране объектов культурного наследия в Пермском крае готовит обращение в Министерство культуры Российской Федерации с предложением инициировать процесс исключения церкви в селе Вереино из единого госреестра памятников. Об этом «Новому компаньону» сообщил и.о. начальника ведомства Александр Жуковский. По его словам, все остальные объекты культурного наследия на территории края, в том числе фактически утраченные, продолжают числиться среди памятников, подлежащих охране.

По словам Александра Жуковского, в отношении сгоревшей церкви в Вереино был собран полный пакет необходимых документов, в том числе положительное заключение историко-культурной экспертизы. «Ответственность экспертов, которые подписывают историко-культурную экспертизу, очень высока. Ведь когда они дают положительное заключение, что объект надо снять с учёта, это заключение самым внимательным образом изучают в министерстве культуры РФ. В данном случае мы смогли убедить экспертов, что этот вопрос можно рассматривать. Для нас это пилотный проект, по нему мы будем смотреть реакцию федерального министерства на предложения исключить из реестра откровенно утраченные объекты», - сказал господин Жуковский.

Напомним, закон предусматривает лишь два основания, по которым объект культурного может быть исключить из госреестра – физическая утрата памятника или утрата им историко-культурной ценности. Этот вопрос находится в исключительной компетенции министерства культуры РФ, для его рассмотрения ведомство запрашивает большой объём документации, обосновывающей необходимость исключения объекта с положительным заключением историко-культурной экспертизы. Конечное решение об исключении памятника из государственного реестра объектов культурного наследия своим нормативным актом принимает правительство Российской Федерации.