МФЦ Прикамья увеличат количество бизнес-окон

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Сегодня, 26 марта, состоялось очередное заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае.

Одной из ключевых тем стало предоставление услуг многофункциональных центров (МФЦ) для малого и среднего бизнеса, в том числе создание специальных окон для оказания таких услуг.

По информации Пермского краевого МФЦ, в регионе выстроена масштабная сеть МФЦ — 53 филиала, более 200 территориальных подразделений. Особое направление в их работе — помощь субъектам малого и среднего бизнеса: как новичкам, так и уже «вставшим на ноги».

Глава Прикамья отметил, что краевые власти понимают, что поддержка нужна всем представителям бизнеса: «Понимаем, что и тем, и другим нужна поддержка, поэтому ищем новые формы для оперативного и качественного оказания услуг в формате одного окна. Чтобы экономить время и снижать издержки, связанные с какими-либо административными процедурами, помогать в поиске нужной информации».

За прошлый год юридическим лицам оказано более 350 тыс. услуг, при этом перечень функций МФЦ продолжает расти. «Наиболее востребованными являются услуги по регистрации прав на объекты недвижимости и регистрация новых хозяйствующих субъектов. Кроме того, высокой популярностью пользуется государственная услуга по лицензированию деятельности по розничной продаже алкогольной продукции. В 2017 году этой услугой воспользовались 1316 заявителей, что составляет 1% от заявителей по всем видам услуг для бизнеса», — рассказал министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов.

В настоящее время рассматривается возможность увеличения количества бизнес-окон в муниципальных образованиях. Особое внимание предлагается уделить предпринимателям, осуществляющим деятельность в монотерриториях.

Сами предприниматели отмечают быструю работу сотрудников МФЦ и их высокий уровень осведомлённости по оказываемым услугам. Директор ООО «СП-Карсоновское» Олег Гвылев добавил, что предприниматели часто подают заявки на предоставление краевых субсидий. Для этого каждый раз им приходится ездить в краевой центр, что влечёт за собой существенные транспортные расходы. Поэтому бизнесмен попросил рассмотреть возможность дополнения функционала МФЦ ещё и приёмом документов на получение господдержки.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края