«СтройПанельКомплект» — в тройке лидеров по объёму сданного жилья в Прикамье

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Пермский застройщик АО «СтройПанельКомплект» вошёл в тройку лидеров по объёму сданного жилья в Пермском крае за 2017 год.

2017 год для компании «СтройПанельКомплект» стал продуктивным и насыщенным. Были введены в эксплуатацию 10 объектов в Перми, Пермском районе, Кунгуре и Березниках.

За 2017 год было введено в эксплуатацию 41,4 тыс. кв. м собственных строительных проектов и 30,6 тыс. кв. м. в качестве генерального подрядчика федерального проекта ЖК «Любимов» в Березниках. Итоговый объём ввода жилья в прошлом году составил 72 тыс. кв. м.

Столь внушительные цифры достигаются благодаря слаженной работе коллектива, финансовой устойчивости компании и собственному производству. Тысячи новосёлов ежегодно получают комфортные, качественные, благоустроенные квартиры от надёжного застройщика Пермского края — АО «СтройПанельКомплект».

«Ежедневно мы работаем и развиваем наши проекты, создаём собственные финансовые программы покупки, чтобы комфортное и качественное жильё было доступно широкому кругу покупателей», — объясняют в компании.

Сейчас к сдаче готовятся два объекта — очередные этапы строительства в ЖК «Белые росы» и ЖК «Солдатская слободка». Реализация строительных проектов движется по запланированному графику.

Узнать об объектах компании можно на сайте www.spk.perm.ru.

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