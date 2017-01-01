В Перми создан объединённый совет геолого-минералогических и технических наук В него вошли учёные классического и политехнического университетов Перми

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Основной задачей совета станет изучение и оценка диссертаций на соискание научной степени кандидата и доктора в области геолого-минералогических и технических наук.

Новый совет объединяет такие отрасли наук, как общая и региональная геология, геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых и геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений, сообщают в пресс-службе классического университета.

Возглавил объединенный совет двух вузов доктор геолого-минералогических наук, профессор, заведующий кафедрой динамической геологии и гидрогеологии ПГНИУ Валерий Катаев. Учёным секретарем совета стала старший научный сотрудник лаборатории геологии техногенных процессов ЕНИ ПГНИУ Ольга Мещерякова. В состав совета вошли 24 учёных из ПГНИУ и ПНИПУ.

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