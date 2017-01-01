В Перми отметят Международный день театра Театры Пермского края рассказали о своей жизни на совместной пресс-конференции

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Подобное событие произошло впервые: по инициативе краевого министра культуры Галины Кокоулиной практически все театры Пермского края собрались на совместную пресс-конференцию, посвящённую Международному дню театра, который отмечается 27 марта. Помимо этой даты, нашлись и другие торжественные поводы: 70 лет исполняется краевому смотру-конкурсу театральных премьер «Театральная весна», и столько же лет — куратору этого события и других проектов Союза театральных деятелей (СТД), заместителю председателя СТД Софье Ляпустиной, которая — это судьба, не иначе — родилась как раз в День театра. «Это не значит, что я руковожу «Театральной весной» всю жизнь, — уточнила Софья Григорьевна. — Всего лишь с 1975 года».

И это ещё не всё. 20 марта отмечается День детского театра, 21 марта — День кукольника, а 25 марта — День работников культуры.

По уверениям руководителей театров, сегодня театры Пермского края переживают прекрасное время. Количество постановок растёт, посещаемость за год выросла на 15 %. С 1996 года пермские театры участвуют в конкурсе Национальной театральной премии «Золотая маска» и заработали за это время более 170 номинаций и 34 награды. Об этом напомнила министр культуры Галина Кокоулина, открывая пресс-конференцию.

Пять театров малых городов Прикамья вошли в федеральную программу, благодаря грантам которой осуществили уже 10 новых постановок. С нынешнего года заработала ещё одна федеральная программа — «Театры — детям», гранты которой получили Пермский театр кукол и ТЮЗ. Все федеральные программы предусматривают софинансирование из краевого бюджета.

День театра в Перми

Когда планировалась встреча, посвящённая праздничным датам, никто, конечно, не предвидел, что в России произойдёт страшная трагедия. Начиная разговор о Дне театра, Галина Кокоулина попросила, чтобы в репертуаре этих дней не было откровенно развлекательных спектаклей, но просить и не нужно было: во всех театрах — классика, романтика и сдержанный пафос.

Пермский академический Театр-Театр для празднования Дня театра приготовил 200-е представление легендарного «золотомасочного» мюзикла «Алые паруса», для которого постарался собрать первоначальный, премьерный состав спектакля. На сцену в этот вечер выйдут все три первых Ассоли — Ирина Максимкина, Анна Сырчикова и Екатерина Романова.

В Пермском театре оперы и балета вечером 27 марта состоится «Концерт-энигма», когда зритель идёт на концерт, не зная заранее, что будут исполнять. Впрочем, программа в этом случае не так важна: важнее знать, что за дирижёрским пультом будет художественный руководитель театра Теодор Курентзис. «Это будет большое симфоническое произведение, какие нечасто исполняются в оперных театрах», — проанонсировал концерт исполнительный директор Театра оперы и балета Андрей Борисов. Он также сказал, что выбор 27 марта для «Концерта-энигмы» не случаен: «Ведь театр — всегда загадка».

После концерта Театр оперы и балета предлагает переместиться в частную филармонию «Триумф» на Вечер молодой хореографии: пять молодых хореографов из Москвы подготовили концертные миниатюры с солистами пермской балетной труппы.

Традиционным спутником Международного дня театра, а также Дня смеха — 1 апреля — в Перми является краевой конкурс театральных капустников «Солёные уши». В этом году он пройдёт 9 апреля в Театре кукол и будет посвящён юбилею Максима Горького: 28 марта отмечается 150 лет со дня его рождения. Девиз конкурса: «Человек — это звучит...»

Фото: Константин Долгановский

Новые и старые фестивали

Пожалуй, самой мастшабной новостью, обнародованной на пресс-конференции, стала новость о том, что в Кудымкаре отныне будет собственный театральный фестиваль «КудымкАРТ».

Фестиваль театров малых городов Пермского края состоится впервые в октябре, в качестве куратора выступает руководитель проектов СТД Марина Зорина. До сих пор в Кудымкаре, которому в этом году исполняется 80 лет, не было своего постоянного фестиваля, который стал бы его визитной карточкой и точкой притяжения. Краевой минкульт надеется, что театральный фестиваль станет ежегодным и примет на себя эту роль.

Ещё один фестиваль малых городов, но уже всероссийский, состоится в Лысьве в 2019 году. Лысьвенский драматический театр примет этот фестиваль, который проводит Театр Наций во главе с Евгением Мироновым, уже в шестой раз.

Театр-студия «Доминанта» из Губахи, по традиции, проведёт в этом году ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой», и, опять же по традиции, в разгар белых ночей привезёт на гору Крестовую музыкальный спектакль. Какой именно, руководитель театра Любовь Зайцева пока не говорит, но известно, что это будет мюзикл.

Любопытное начинание предложил театр «Балет Евгения Панфилова» совместно с Пермским отделением Союза композиторов России. В ноябре этого года впервые на базе театра пройдёт платформа молодых хореографов и молодых композиторов. Худрук театра Сергей Райник надеется, что новое событие, которое позволит молодым авторам музыки и начинающим хореографам найти друг друга, станет ежегодным и даст новый импульс развития муниципальному хореографическому театру.

Ещё одна фестивальная новость: на пресс-конференции было объявлено, что Пермский театр оперы и балета и «Балет Евгения Панфилова» включаются в краевой конкурс «Волшебная кулиса», в котором до сих пор участвовали лишь драматические театры. Конечно, это будет непросто: иногородним членам жюри конкурса придётся специально приезжать, чтобы увидеть оперные премьеры, которые сложно будет приурочить к срокам фестиваля. Но, по словам всех участников процесса, главное — желание театра, а оргвопросы как-то решатся.

Кроме того, планируется активное участие в конкурсе негосударственных театров — не только хорошо известных «Туки-Луки», «Карабаска» и «Новая драма», но и совсем небольших, таких как «ПТАХ», «Большая стирка», Свободный театр современного танца, «Кто», «Драм-альянс», пластический театр «Артис».

Отныне в Перми только один театр-аутсайдер, который не желает участвовать в конкурсе, — муниципальный театр «У Моста».

Фото: teatrkpo.ru

Театральная перестройка

Разумеется, на пресс-конференции невозможно было обойти вопрос о строительстве новой сцены Пермского театра оперы и балета. Исполнительный директор театра Андрей Борисов и министр культуры Пермского края Галина Кокоулина подтвердили, что для окончательного выбора площадки под строительство новой сцены в самое ближайшее время планируются совместные действия минкульта, минстроя и художественного руководства театра. «Мы ждали только приезда Теодора Курентзиса, чтобы окончательно определиться», — призналась Галина Кокоулина. По её словам, худрук театра вместе с представителями профильных министерств объедет все возможные локации, после чего и будет сделан окончательный выбор.

Оказалось, что со строительством новой сцены оперного театра связаны мечты и планы... Театра-Театра. Как пояснил директор Театра-Театра Анатолий Пичкалёв, планируется, что после того, как Театр оперы и балета получит новые производственные помещения и склады для хранения декораций, прежнее помещение, которое используется для этих целей, перейдёт для аналогичного использования Театром-Театром. «Оно, конечно, далековато, в посёлке Владимирский, но это лучше, чем ничего, — считает Пичкалёв. — Нам его на всю оставшуюся жизнь хватит».

Реконструкция сцены самого Театра-Театра несколько сдвигается по срокам, но она, по словам художественного руководителя Бориса Мильграма, уже неизбежна. «Когда у нас заработает устройство подъёма сцены, мы прокатим на нём наш новый рояль!» — пообещал Мильграм.

Ожидает реконструкции и «Балет Евгения Панфилова». По словам Сергея Райника, в течение месяца завершатся инженерные изыскания, которые должны определить, возможно ли расширение зала в Муниципальном дворце молодёжи, где находится база театра. Даже если расширение невозможно, зал и сцену планируется полностью реконструировать, заменить сценическое оборудование, кресла в зрительном зале и т. д. После этого «Балет Евгения Панфилова» получит собственную постоянную площадку для выступлений.

Фото: Константин Долгановский