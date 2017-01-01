В Перми наградят победителей региональных журналистских конкурсов

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2 апреля в Пермском театре оперы и балета пройдёт «Бал прессы», в рамках которого состоится награждение журналистов и их ньюсмейкеров по итогам 2017 года.

Премия «Выбор прессы — 2017» проводится уже в третий раз. Она призвана отметить наиболее значимые, резонансные с точки зрения представителей СМИ события, персоны и компании по итогам минувшего года.

Организаторами премии являются Общественная палата Пермского края, Пермская краевая организация Союза журналистов России, а её учредителями выступили ведущие печатные и электронные СМИ региона.

Кроме того, ещё одним значимым событием мероприятия станет награждение победителей 51-го краевого творческого конкурса им. А.П. Гайдара и призёров других журналистских конкурсов, проводившихся в Пермском крае в 2017 году.

Также в рамках «Бала прессы» будет вручена ежегодная премия главы Перми «Серебряный медведь» и состоится награждение от имени руководителя Общественной приёмной партии «Единая Россия» в Прикамье Александра Бойченко и руководителя отделения Пенсионного фонда России в Пермском крае Станислава Аврончука.

Мероприятие проводится при поддержке администрации губернатора Пермского края, регионального Министерства культуры и Пермского театра оперы и балета. Генеральный партнёр — инвестиционная компания «Финансовый дом». Партнёры «Бала прессы» — инвестиционная компания «Финансовый дом», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ПАО «Метафракс», НПО «Искра», ГК «Кортрос-Пермь» и Росгосстрах.