В Перми наградили создателей лучших российских корпоративных календарей Впервые в рамках мероприятия прошёл всероссийский конкурс «Корпоративный музей»

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Фото: Сергей Федосеев

22-23 марта в Пермском музее современного искусства PERMM в формате творческой лаборатории прошли финальные мероприятия XI всероссийского открытого конкурса «Корпоративный календарь-2018», в рамках которого в этом году впервые состоялось награждение победителей нового конкурса — «Корпоративный музей».

Креатив, дизайн, полиграфия

Традиционно конкурс «Корпоративный календарь» организует группа PR-ПРОЕКТ в партнёрстве с Российской ассоциацией по связям с общественностью (РАСО), Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и Центром развития коммуникаций ТЭК.

Всего за 10 лет в конкурсе приняли участие 476 календарей от более 237 известных компаний и предприятий из 47 регионов, 181 из них получил признание.

По словам директора группы PR-ПРОЕКТ, президента Пермского представительства РАСО Натальи Нечаевой, за это время мероприятие прошло несколько этапов и вошло в топ конкурсов коммуникационной отрасли. «У нас уже образовалась группа компаний, которая ежегодно предоставляет на конкурс календари. И с каждым годом, благодаря тому, что их представители приезжают в Пермь на заключительные мероприятия, слушают презентации и видят вживую календари других предприятий, эти компании всё более совершенствуют свои идеи, креатив, полиграфию, дизайн», — рассказывает Наталья Нечаева.

Так, в этом году 50 календарей представили 43 компании из 14 регионов страны. Экспертный совет, в который вошли маркетологи, специалисты по связям с общественностью, представители Пермской Торгово-промышленной палаты, определили шорт-лист конкурса из 34 изданий.

Эксперты отметили, что в 2018 году произошёл настоящий «полиграфический рывок» в создании календарей. Особенно ярко это было представлено в ежегодном издании АО «Объединённая судостроительная корпорация», которая использовала новейшие европейские технологии, позволяющие создавать на календаре определённый рельеф, что помогло ей по праву занять первое место в номинации «Полиграфическое исполнение».

Всего было выделено 10 основных номинаций, в которых, помимо исполнения, рассматривались календари прошлых лет, социальная ответственность компаний, геобрендинг, информативность, фотообразы, дизайн и идея. Лауреатом основной номинации — «Лучший календарь» — стало ООО «Газпром добыча Уренгой». «Общественное признание» по итогам интернет-голосования получил календарь АИР «Магистраль» (Москва).

Уместно отметить, что пермские компании также достойно представили себя в конкурсе. Например, первое место в номинации «Геобрендинг» заняло ООО «КМС-Пермь», в «Фотообразах» — ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Дипломами в специальных номинациях «Оригинальный формат» и «За исследовательскую деятельность в разработке корпоративного календаря» были отмечены ПАО «Фортум» (Челябинск) и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого соответственно.

Помимо дипломов и памятных сувениров, победители конкурса «Корпоративный календарь» получают не только заслуженное признание, но и возможность принять участие в других отраслевых конкурсах страны. В 2018 году их ждут в аналогичной номинации конкурсы «Лучшее корпоративное медиа» (АКМР) и «КонТЭКст» (Центр развития коммуникаций ТЭК).

Открытость, интерактивность, значимость

Пожалуй, главным событием и «изюминкой» конкурса «Корпоративный календарь-2018» стал совершенно новый конкурс — «Корпоративный музей».

Основной его целью, по словам организаторов, является формирование и развитие интереса общественности к промышленному и научно-просветительскому потенциалу нашей страны.

«Музеи — это те ресурсы, которые не объединены на каких-то площадках, они существуют сами по себе, но в последние годы стали играть ведущую роль в формировании корпоративной культуры не только на предприятиях, но и в тех городах, в которых они работают, особенно в городах с малочисленным населением», — объясняет Наталья Нечаева.

Лауреатом премии «Музей года» стал музейный комплекс «Северская домна» (ОАО «Северский трубный завод») из посёлка Полевской в Свердловской области. Победителем в номинации «Открытый музей» стало учреждение ПАО «Мосэнерго», которое в 2017 году закрывалось на реконструкцию, но, тем не менее, было широко представлено в интернете и организовало и провело свою выставку на 90 площадках Москвы.

Пермское АО «ОДК-Стар» получило диплом лауреата в номинации «Интерактивный музей», а в «Выставке года» почётное первое место заняло ОАО «Кировский завод», особенностью музея которого является полная открытость и проведение множества интерактивных мероприятий для самых разных целевых аудиторий.

Ещё одно прикамское предприятие — АО «Соликамский завод «Урал» было отмечено в номинации «Экспозиция года», а в музей ПАО «Мотовилихинские заводы», получивший диплом конкурса в номинации «Открытый музей», для гостей города была организована специальная экскурсия.

Всего же на суд экспертного совета было представлено 20 заявок из 10 городов России, дипломами были отмечены 16 из них. Справедливо сказать, что все участники конкурса достойны награды: они не только помогают сохранить традиции прошлого, но и проводят большую работу, направленную на профориентацию молодёжи, развитие межкультурных связей промышленных предприятий и общества.

Представители музеев, со своей стороны, отметили значимость проведения подобных конкурсов, поскольку они дают возможность представить свои наработки, пообщаться с единомышленниками, почерпнуть новые идеи.

Фото: Сергей Федосеев

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