Ярмарки в Прикамье предложили проводить около торговых центров В Пермском крае разрабатывают новый порядок организации ярмарочной торговли

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 26 марта, на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата губернатор края Максим Решетников заявил, что в регионе необходимо создать эффективную нормативно-правовую базу для ярмарочной торговли. «Нужно распространять опыт проведения ярмарок выходного дня и добиваться, чтобы местные производители могли спокойно приехать в город и реализовать свою свежую, качественную продукцию», — пояснил он.

По состоянию на 1 февраля 2018 года доля продукции местных производителей на пермском рынке составила 19%. Объём поставок с каждым годом растет на 2%, что свидетельствует о повышении конкурентоспособности местных производителей. Директор гипермаркета «Карусель» в Перми Елена Кирилова отметила, что местная продукция очень востребована у жителей города. Они предпочитают брать сегодняшний товар, поэтому, например, молочная продукция Danone или «Вимм-Биль-Данн», которая имеет достаточно большой срок годности, мало продаётся.

Директор гипермаркета также сообщила, что сейчас они с Минпромторгом договариваются, чтобы парковку перед торговым центром осенью использовать как ярмарочное пространство. По её словам, эта выгодно для убыточных торговых центров с точки зрения привлечения потребителя.

Проект постановления, регулирующего организацию ярмарок, пока находится в стадии разработки. Максим Решетников поручил Минпромторгу зафиксировать в документе требования к внешнему виду палаток, «чтобы избежать превращения этих ярмарок в рынки», прописать соблюдение требования санитарных и эпидемиологических норм, включая наличие канализации, и обсудить эти вопросы с предпринимателями. Также он предложил предусмотреть 3-5 пилотных проекта, как на общественных, так и на частных землях, так как во многих районах города есть сложности с подбором подходящей общественной площадки.