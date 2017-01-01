В Прикамье определены участники проекта «Культура малой Родины»

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В 2018 году в рамках проекта партии «Единая Россия» федеральное финансирование на творческую деятельность, улучшение материально-технической базы, проведение ремонтных работ получат 50 домов культуры и семь театров Пермского края.

В пятницу, 23 марта, в Перми состоялось первое заседание обновлённого общественного совета проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» в Пермском крае. Региональным координатором партийного проекта назначена депутат краевого Законодательного собрания Надежда Лядова, общественный совет возглавил её коллега по региональному парламенту Валентин Костылев, сопредседателем общественного совета стал глава Пермского регионального отделения Союза театральных деятелей России Анатолий Пичкалёв. В состав регионального общественного совета также вошли деятели искусства и культуры.

Отметим, что «Культура малой Родины» после оптимизации проектной деятельности «Единой России» объединила три проекта —«Местный дом культуры», «Театры малых городов» и «Театры — детям».

На сегодня определены участники проекта по направлению «Дома культуры» — это 50 учреждений из 26 муниципальных районов и двух городских округов Прикамья. Общая сумма субсидий по проекту составит 44,8 млн руб. Причём с этого года деньги можно потратить не только на укрепление материально-технической базы, но и на проведение ремонтных работ.

По направлению «Театры» в 2018 году бюджетам четырёх муниципальных образований выделены субсидии на пять театров на общую сумму 33,6 млн руб., из них 24,5 млн рубл. — из федерального бюджета, 9 млн руб. — из краевого.

Эти средства будут направлены на подготовку новых спектаклей. В частности, Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина готовит постановки «Макбета» Уильяма Шекспира, «Уральских сказов» Павла Бажова и «Темных аллей» Ивана Бунина. Чайковский театр драмы и комедии — «Чайку» Антона Чехова, «Как боги» Юрия Полякова и сказку «Финист — Ясный сокол».

Кроме того, в 2018 году ещё почти 4 млн руб. были выделены из федерального и краевого бюджетов на постановки Пермского ТЮЗа и Театра кукол: ТЮЗ готовит спектакль «Первая любовь» по произведению Ивана Тургенева, а Театр кукол — «Крошку Цахес» по Эрнсту Гофману.

Напомним, в 2017 году участниками партийного проекта стали 50 учреждений культуры Пермского края. Всего на обновление материально-технической базы домов культуры тогда было выделено порядка 42 млн руб., из них более 33,7 млн руб. — из федерального бюджета.

Источник — РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае





