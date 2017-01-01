Посол Щвейцарии оценил калийный проект «ЕвроХима» в Прикамье

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Посол Швейцарии в Российской Федерации Ив Росье и исполнительный директор ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» Алексей Шеин

22 марта, в рамках дипломатической и бизнес-миссии в Пермский край, чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в Российской Федерации Ив Росье, глава отдела экономики, финансов и науки Альберто Грофф и советник по вопросам экономики, финансов и науки Светлана Илларионова посетили строящуюся промышленную площадку ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат».

Напомним, на данный момент «ЕвроХим» является одним из наиболее динамично развивающихся крупных производителей удобрений в мире. Калийный проект компании в Пермском крае — Усольский калийный комбинат — с инвестиционной стоимостью 115 млрд руб. также продолжает своё развитие: уже построены два шахтных ствола, на руднике непрерывно ведётся проходка горно-подготовительных выработок и монтаж горно-шахтного оборудования.

По словам главного инженера рудника ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» Александра Пшенникова, в марте 2018 года рудник выдал миллионную тонну горной породы. «Всего на данном этапе в руднике пройдено порядка 28 км горных выработок. Идёт проходка горно-капитальных и горно-подготовительных работ, проводятся выработки околоствольного двора, включающие камеры служебного назначения, проводятся подготовительные выработки первой юго-восточной панели», — рассказал Александр Пшенников.

Главный инженер отметил также, что сегодня на руднике работает восемь проходческо-очистных комбайновых комплексов «Урал-20Р», к концу текущего года планируется смонтировать и запустить в эксплуатацию ещё шесть машин.

Высокопоставленным гостям продемонстрировали строительные площадки и промышленные объекты. Кроме того, швейцарская делегация спустилась в рудник на глубину порядка 438 м, чтобы посмотреть на работу горной техники «вживую».

Ив Росье, чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в Российской Федерации:

— Лучшая часть моего визита — это посещение рудника. Могу сказать, что я самый глубокий посол в России. Поразительны, конечно же, окружение, очень мощные машины и тот факт, что всё, что добывается здесь, помогает людям по всему миру. Эта революция в области минеральных удобрений помогает прокормить наше растущее население.

Ив Росье подчеркнул, что головной офис компании «ЕвроХим» располагается в Швейцарии (г. Цуг), поэтому посольству очень важно знать о её производствах, чтобы понимать, каким образом можно помочь швейцарской компании и далее инвестировать в российскую промышленность.

Руководство предприятия, со своей стороны, также отметило значимость визита швейцарской делегации, поскольку таким образом «уже налаживаются серьёзные контакты делового свойства».

Алексей Шеин, исполнительный директор ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат»:

— Сам факт приезда посла для нас большая честь. Мы провели презентацию, рассказали, сколько времени ушло на строительство, сегодня мы проехали по площадке, познакомили с объектами. У предприятия два сердца. Одно — рудник, где мы находимся, второе — обогатительная фабрика, где сейчас идут пуско-наладочные работы. Первую пробную партию продукции мы выдали 8 марта, подтвердили рабочую технологию, сейчас занимаемся доработкой.

Отметим также, что промышленное производство хлористого калия на новом руднике компания «ЕвроХим» планирует начать уже летом 2018 года. После выхода на проектную мощность первой очереди Усольский калийный комбинат будет производить 2,3 млн тонн хлористого калия в год.

По сообщению пресс-службы ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат»