Пермский архив подписал соглашение о сотрудничестве с гимназией №4

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В пермской гимназии №4 им. братьев Каменских состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между образовательным учреждением и городским архивом.

Соглашение предусматривает сотрудничество в рамках организации открытых уроков, мастер-классов, брейн-рингов, квестов, профессиональных проб и социальных практик для учащихся гимназии.

Руководители учреждений провели рабочее совещание, обсудив ближайшие планы взаимодействия. Так, одним из наиболее обсуждаемых вопросов стало вовлечение школьников в процесс создания и сохранения исторического документа на примере семейных коллекций. Стороны договорились об организации мастер-класса для учащихся гимназии и их родителей с последующей демонстрацией результатов.

Также планируется проведение краеведческой игры на тему «Пермь и Пермский край в годы Великой Отечественной войны», организация серии открытых уроков с привлечением документов, принятых недавно в архив от профессоров-филологов Пермского государственного национального исследовательского университета Нины Бочкарёвой и Бориса Проскурнина, сообщают в пресс-службе городской администрации.