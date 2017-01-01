Последняя неделя марта запомнится морозами и снегопадами Весенняя погода придёт в Пермский край лишь после 2 апреля

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, в течение последней недели марта в регионе сохранится зимний характер погоды. При этом по южной части края неделя будет также аномально снежной. Количество осадков превысит недельную норму в два раза, а высота снежного покрова достигнет максимума с начала зимы.

В ночь на вторник в Перми начнётся снегопад, который будет продолжаться до полудня. Количество осадков может составить 5-6 мм. На севере края из-за прохождения холодного фронта температура резко понизится до -8..-12°, по крайнему северо-западу — до -15°. В Перми утром также ожидается похолодание до -4…-6°. Дневная температура в Перми не превысит -3° и -5…-7° по северу края.

В ночь на среду температура воздуха резко понизится. На крайнем севере столбик термометра опустится - до -23°. В центральной части будет намного теплее — -10…-15°, а на юге — до -5°. В Перми минимальная температура ожидается около -12°.

Днём в среду южная часть края попадет под влияние циклона, поэтому на юге и юго-востоке ожидается сильный снег — выпадет до 40% месячной нормы осадков. В Перми вероятен слабый или умеренный снег и температура -5…-7°. По северу края осадки маловероятны, но также будет холодно — днём не выше -5°.

Четверг, 29 марта, также будет аномально холодным для конца марта: ночная температура — в пределах -12…-17°, днём — не выше -2…-7°. Сильных снегопадов не ожидается.