Следователи проверяют информацию о многолетнем рабстве пермячки без документов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Следственный комитет РФ по Пермскому краю начал доследственную проверку о 30-летнем рабстве пермячки, которая не имела паспорта и образования.

Следователи проводят мероприятия, направленные на установление и проверку достоверности обстоятельств. По результатам проверки будет принято решение о дальнейшем расследование дела.

Напомним, 23 марта интернет-портал 59.ru сообщил о девушке, которая 30 лет жила в семье пермяков и выступала в роли бесплатной рабочей силы, не имея права голоса. После выхода публикации уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков заявил, что ему было известно об этой ситуации. Девушка попала в семью, будучи ребёнком, и долгие годы жила без документов. Омбудсмен добавил, что правоохранительные органы должны дать оценку ситуации, сравнимой с рабством.