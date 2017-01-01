В Перми начался профилактический ремонт дорог

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В Перми заработал асфальтобетонный завод, что позволило приступить к профилактическому ремонту дорог литым асфальтом. Первые работы проведены в Индустриальном районе.

С 23 марта к профилактическим работам на дорогах приступила подрядная организация ООО «ДСТ-Пермь». Ремонтная бригада работала на проезжих частях улиц Космонавта Леонова, 9 Мая, Стахановской, Карпинского, Архитектора Свиязева. Общая площадь отремонтированных участков составила 102,32 кв. м, сообщают в пресс-службе городской администрации.

В Орджоникидзевском районе Перми профилактика ведётся с помощью холодной асфальтобетонной смеси. Такого рода мероприятия позволяют уберечь дороги в нормативном состоянии в период перепадов температур, характерных для начала весны. Подрядная организация «БОР» восстановила дорожное покрытие на участке улицы Первомайская от улицы Менжинского до улицы Щербакова, кольцевой развязке на улице Набержной, улицах Писарева, Карбышева.

В ближайшие дни ремонт продолжится и в других районах города. В частности, планируется осуществить профилактику на Коммунальном мосту, улицах Луначарского, Клары Цеткин, Гусарова, Запорожской, Ким, Лебедева, Боровая, Окулова и других.

Полноценный дорожный ремонт горячим асфальтом начнётся, когда установится положительная температура воздуха.