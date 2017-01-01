Главы субъектов ПФО обсудили механизмы наращивания темпов строительства в округе

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В пятницу, 23 марта, в Нижнем Новгороде прошло заседание Совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе. На мероприятии обсуждались вопросы развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.

Во вступительном слове полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич отметил, что проведение совещаний такого рода способствует принятию важных решений для строительной индустрии на уровне страны. По его словам, жилищное строительство — один из драйверов развития страны на ближайший экономический период. Поэтому сейчас важно создать программу действий для реализации решений президента. Базовая цифра, которая предлагается в Послании главы государства Федеральному Собранию по строительству жилья — 120 млн кв. м. Сейчас в России в среднем сдаётся около 80 млн кв. м жилья. Также полпред добавил, что в Приволжском федеральном округе возводится порядка 20% от всей жилой недвижимости в стране.

Михаил Бабич отметил положительную динамику в вопросах строительства и ЖКХ в округе. В частности, рост ипотечного кредитования составил порядка 35%, а средняя ставка зафиксирована на уровне 10,6%.

При этом есть ещё ряд вопросов, которые требуют обсуждения на самом высоком уровне. К таким Михаил Бабич отнёс, в частности, эффективность системы проведения аукционов по голландской системе (на понижение), критерии присвоения статуса «обманутого дольщика» и механизмы по расселению аварийного и ветхого жилья, признанного таковым до 1 января 2015 года.

Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, в свою очередь, отметил несколько важных новшеств строительного законодательства, которые вступят в силу с июля 2018 года. Так, по мнению главы федерального минстроя, определение тарифов на подключение коммуникаций для строительных компаний нужно отдать в ведение региональных властей. «Нельзя сделать единый тариф для всей страны. Также регионы должны решать сами, какой тариф устанавливать: прямой или дифференцированный», — пояснил министр.

Кроме того, Михаил Мень отметил, что в федеральном минстрое есть понимание, что компании отличаются между собой и внутри региона. «Есть компании, которые по 20 лет честно работают, а другие, которые хоть и вошли на рынок, выполнив все требования закона, но власти за них поручиться не могут. Для решения этого вопроса рассматривается возможность составления федеральных рейтингов строительных компаний. На их основе и можно было бы формировать тарифы на подключение строящихся объектов к сетям», — подытожил министр.

Глава Прикамья Максим Решетников озвучил несколько предложений по строительному законодательству в части решения проблемы «обманутых дольщиков» и строительства социальных объектов для вновь возводимого жилья.

Губернатор Пермского края рассказал о фактах, имеющих место в регионе, когда после комплексной застройки территорий жители новых домов оказываются не обеспечены социальной инфраструктурой. В связи с этим он попросил рассмотреть возможность создания механизма, который бы позволил обязывать застройщиков возвести все необходимые социальные учреждения.

«Мы обсудили, как достичь объёма ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м в жилья в стране в год, и связанные с этим вопросы. В первую очередь, это вопросы строительства социальных объектов, новый порядок регулирования долевого строительства, постепенный отказ от этого механизма и, конечно, обсуждали вопросы обманутых дольщиков, — пояснил Максим Решетников. — Пермский край представил свой опыт, региональный закон, согласно которому порядка 70-80% дольщиков смогут получить компенсацию достройки домов».

Из пяти объектов, застройщики которых находятся в стадии банкротства, по четырём принято решение идти этим путём. Создаются ЖСК, идет процедура передачи объектов, либо они уже переданы, разрабатывается проектная документация по достройке объектов.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края