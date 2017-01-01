Главным федеральным инспектором по Прикамью может стать бывший наркополицейский

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Сергей Половников

Пост главного федерального инспектора по Пермскому краю после ухода с этой должности Игоря Цветкова может занять Сергей Половников, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Господина Половникова планируется представить в понедельник. До 2016 года он занимал должность начальника УФСКН по Нижегородской области.

Сергею Половникову 45 лет, он родом из Владимира. В 2000 году Половников окончил Московский институт МВД России, в 2012 году Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С 1994 по 2014 год он проходил службу в органах МВД РФ. С 2014 по 2016 год служил в ФСКН.

Напомним, сегодня стало известно, что пост главного федерального инспектора по Пермскому краю покидает Игорь Цветков, работавший в этой должности с мая 2016 года.



