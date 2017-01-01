По факту нецелевого расходования средств пермским медуниверситетом возбуждено уголовное дело

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Следственный отдел по Ленинскому району возбудил уголовное дело по статье «нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере».

По версии следствия, в 2016-2017 годах должностные лица Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера допустили нецелевое расходование бюджетных средств в размере более 16 млн руб.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.