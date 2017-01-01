В Прикамье введут дополнительные меры охраны памятников культуры На расширении полномочий госинспекции по охране объектов культурного наследия настаивает прокуратура

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Дача основателя Пермского университета Николая Мешкова в Закамске

Фото: Константин Долгановский

Прокурор Пермского края Вадим Антипов внёс в заксобрание поправки к закону «Об объектах культурного наследия Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края». По ним краевая инспекция по охране памятников сможет устанавливать так называемые защитные зоны вокруг объектов наследия до того, как эти объекты будут внесены в единый госреестр. В границах таких зон запрещается капитальное строительство и реконструкция, связанная с изменением параметров объектов.

Дело в том, что процесс постановки объекта культурного наследия на учёт с установлением вокруг него зоны охраны часто затягивается из-за необходимости проведения целого ряда экспертиз. В этой ситуации упрощенный порядок установки защитных зон станет дополнительным механизмом для обеспечения сохранности памятников. В надзорном ведомстве отмечают, что в федеральном законодательстве процедура установки защитных зон была закреплена ещё в 2016 году.

Добавим, что в настоящее время в Пермском крае находится с визитом и.о. руководителя Управления министерства культуры России по Приволжскому федеральному округу Илья Горбухов, сегодня он проводит выездное совещание с сотрудниками приволжских музеев-заповедников в помещениях в музея «Пермь-36» в деревне Кучино Чусовского района. Как сообщил господин Горбухов «Новому компаньону», одна из целей его визита состоит в том, чтобы рассказать людям, занимающимся охраной памятников культуры, о процедурах, связанных с оформлением земельных участков.

Также Илья Горбунов рассказал, что окружное управление минкультуры ежегодно составляет неофициальный рейтинг субъектов ПФО, который учитывает эффективность работы по сохранению объектов культурного наследия в регионах. Позиции в рейтинге распределяются на основании данных о разработанных предметах охраны, разработанных охранных зонах и регистрации объектов культурного наследия в государственном реестре. По словам Горбухова, в этом рейтинге Пермский край уже второй год занимает первое место.