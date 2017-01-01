В Перми продлят время работы трамвайных маршрутов №3 и №13
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С 26 марта МУП «Пермгорэлектротранс» изменит расписание трамвайных маршрутов №3 и №13, следующих от остановки «ОАО «Красный Октябрь» до станции «Пермь-II». Время работы трамваев будет продлено.
Как сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс», последние отправления маршрута №13 будут запланированы со станции «Пермь-II» на 23:40, с остановки «ОАО «Красный Октябрь» - на 23:20. Отправления трамвайного маршрута №3 со станции «Пермь-II» переносятся на 23:59, с остановки «ОАО «Красный Октябрь» - на 23:40.
Расписание движения трамвайного маршрута №3 будет одинаково как по будним, так и по выходным дням.
Напомним, ранее маршруты заканчивали работу до 20:00. Трамвай №13 работал только по будням.
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