В детском онкогематологическом центре откроется учебный класс

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В рамках федерального проекта «УчимЗнаем» 12 апреля в детском онкогематологическом центре Пермской краевой детской клинической больницы состоится открытие инновационного учебного класса.

Как сообщают в Министерстве образования и науки Прикамья, учебный класс оснащён современным компьютерным оборудованием, которое позволяет использовать технологии интерактивного и дистанционного обучения и применять в образовательном процессе индивидуальный подход с учётом состояния здоровья каждого ребёнка. Новые технологии позволят ребенку, находящемуся в больнице, успешно двигаться по программе обучения, выходить на связь с учителем в случае ограничения доступа к нему по состоянию здоровья, работать в группе с одноклассниками посредством видеоконференции и удалённо выполнять задания.

Обучение детей организовано и осуществляется школой-оператором — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 132» г. Перми, сообщают в пресс-службе администрации губернатора Пермского края. Как отметила директор школы № 132 Лариса Рябова, открытие класса даёт новые возможности детям, проходящим курс реабилитации или лечения: «С помощью современных технологий дети смогут продолжать полноценное школьное обучение, не отставая от сверстников».