Дмитрий Кобзев покинул пост главы Управления госэкспертизы Прикамья Он возглавлял ведомство в статусе исполняющего обязанности руководителя с февраля 2016 года

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Дмитрий Кобзев покинул должность по собственному желанию, сообщили в краевом минстрое. Новым и.о. главы КГАУ «Управление государственной экспертизы по Пермскому краю» назначена Елена Клобукова. Ранее она была заместителем Дмитрия Кобзева и работала начальником отдела экспертизы проектной документации №2.

Отметим, КГАУ «Управление государственной экспертизы по Пермскому краю» является единственным территориальным государственным экспертным органом Пермского края, осуществляющим проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Его учредителем является краевое министерство строительства и архитектуры, уполномоченным органом Министерство управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края.