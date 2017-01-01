Пермские общественники предложили в рамках ОБЖ обучать школьников самообороне Министр образования Прикамья считает, что учить школьников самообороне можно лишь в рамках дополнительных занятий

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Фото: Константин Долгановский

С инициативой системного обучения детей и учителей технике самообороны выступил Пермский региональный правозащитный центр. За основу предлагается взять систему для детей Тай-крав (её взрослый вариант «крав мага» используется для обучения гражданского населения в Израиле). Крав мага и Тай-крав не относятся к единоборствам, рукопашному бою или спорту, а представляют собой доступную при любой физической подготовке систему самообороны, основанную на использовании инстинктов, психологии, уязвимых мест нападающего и подручных средств.

Как сообщает пресс-служба ПРПЦ, инициатива ввести такие уроки возникла в ходе дискуссии по проблеме школьной безопасности после происшествия в пермской школе № 127 и серии нападений педофилов на окраинах Перми.

«Новые страшные вызовы нашему обществу показывают, что привычная система государственной безопасности детских учреждений работает неэффективно, — говорит директор ПРПЦ Сергей Исаев. — Поэтому необходимо искать новые пути обеспечения безопасности личности, особенно ребёнка, внимательно при этом относясь как к технологическим, так и к этическим аспектам предлагаемых систем».

ПРПЦ уже представил комплекс мер, разработанный совместно со специалистами, Министерству территориальной безопасности Пермского края. Занятия по Тай-крав предлагается ввести в школьную программу ОБЖ, предварительно подготовив инструкторов по самообороне из числа преподавателей ОБЖ и физкультуры. Как дополнительный вариант рассматривается проведение на волонтёрской основе установочных занятий по тай-крав для пермских школьников силами местной Федерации детской самообороны Тай-крав и пермского Центра контактного боя Крав мага.

По информации правозащитного центра, министр территориальной безопасности Андрей Ковтун уже поддержал идею пермских общественников, сейчас его ведомство изучает дополнительную информацию о предложенной системе. В министерстве тербезопасности «Новому компаньону» сообщили, что господин Ковтун эту инициативу не поддерживал, вопрос находится в стадии рассмотрения, ведутся межведомственные консультации с министерством образования Пермского края.

В министерстве образования «Новому компаньону» рассказали, что глава ведомства Раиса Кассина считает, что инициатива должна исходить от родителей. Кроме того, ввести эти занятия в школьную программу ОБЖ, как предлагают общественники, невозможно, так как программа обучения закреплена на федеральном уровне. При этом школы могут обучать детей самообороне в рамках дополнительных занятий. Но для того, чтобы обучать детей на должном уровне, тренером должен быть не простой школьный учитель, а профессионал с определённым разрядом. В министерстве территориальной безопасности заявляют, что полностью разделяют позицию минобразования.