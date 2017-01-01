В новом учебном году в Прикамье откроется ещё одна школа

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В селе Берёзовка завершается строительство нового корпуса начальной школы-детского сада №1 на 300 мест. Новый корпус учебного заведения будет двухэтажным и рассчитан на 200 школьных мест и 100 мест для дошкольников. Сдать объект планируется осенью 2018 года. На период строительства обучение детей организовано во второй школе Берёзовки.

В настоящее время на объекте завершается устройство кровли здания, монтаж входных групп, кровельные работы, заливка полов, ведётся монтаж внутренних систем теплоснабжения и водоотведения.

Новый корпус школы в Берёзовке строится по проекту, признанному экономически эффективным и внесённому в реестр типовых проектов Минстроя России. Общая площадь здания составит порядка 7,8 тыс. кв. м. Как отмечают в Министерстве образования и науки Пермского края, в новом корпусе предусмотрены учебные кабинеты, спортзал с раздевалками, тренерской и снарядной, библиотека, бассейн и пищеблок с обеденным залом.

Напомним, бюджетом Пермского края на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов предполагается строительство 27 новых школ. В частности, в марте 2018 года была открыта новая школа в посёлке Фролы, началось строительство нового корпуса средней школы в селе Кочёво.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края