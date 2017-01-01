Избиратели Пермского края принесли КПРФ и ЛДПР 4,5 миллиона рублей Средства будут выплачены из бюджета Российской Федерации

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фото: Сергей Федосеев

Согласно статье 33 федерального закона «О политических партиях» по результатам выборов президента России кандидат, выдвинутый партией и набравший более 3%, приносит выдвинувшей его партии по 20 рублей за один голос в год. Средства выплачиваются из федерального бюджета. На выборах 18 марта 2018 года трехпроцентный барьер преодолели два партийных кандидата – коммунист Павел Грудинин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, они принесли своим партиям 173,2 млн рублей и 83 млн рублей соответственно.

В Пермском крае за Павла Грудинина проголосовали 138 тыс. 977 избирателей, они принесли КПРФ в общей сложности 2 млн 779 тыс. 540 руб. За Владимира Жириновского свои голоса отдали 90 тыс. 132 жителей Прикамья, они дали ЛДПР 1 млн 802 тыс. 620 руб.

В Пермском крае, как и по всей России, с рекордным результатом на выборах президента 18 марта победил Владимир Путин. Если бы действующий президент был выдвинут в кандидаты партией «Единая Россия», то россияне принесли бы в её бюджет 1,1 млрд рублей (только пермяки - 19,9 млн руб.). Однако действующий президент участвовал в выборах как самовыдвиженец.

Существующая система госфинансирования партий по итогам выборов, по мнению политтехнолога Олега Борисенко, была разработана для того, чтобы оградить избирательные объединения от «денежных мешков различных компаний» и ограничить их зависимость от зарубежного финансирования.