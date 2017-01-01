В «Единой России» повели итоги президентской выборной кампании

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Фото: ER.RU

Результаты кампании по выборам главы государства доказали право «Единой России» называться президентской партией, заявил секретарь Генерального совета Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета партии.

«Результат, который получил наш президент, очень высокий, победа была чистой, и отрадно, что свой вклад в эту кампанию внесла «Единая Россия», поддержав выдвижение Владимира Путина на этот пост», — добавил Андрей Турчак.

Начальник управления Администрации президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, в совю очередь, отметил, что на всех этапах кампании в центральном избирательном штабе Владимира Путина «чувствовали партийное плечо». «Практически 90% из того, что мы намечали, нам удалось сделать. Оценка руководства такая, что мы с вами проделали беспрецедентную работу, сделали больше, чем сначала планировали. Тот задел, который мы создали, позволит нам совместно добиться и в сентябре очень неплохих результатов», — сказал он.

Как рассказал первый заместитель руководителя ЦИК «Единой России», глава организационного управления Максим Жаворонков, партия при подготовке и проведении президентской кампании реализовывала несколько проектов. В частности, партийцы помогали в организации сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата. «Партия провела единый день сбора подписей в 85 субъектах на базе общественных приёмных. За один день было собрано более 200 тыс. подписей, что является существенным вкладом в «копилку голосов», — сказал он.

Максим Жаворонков отметил, что представители «Единой России» были включены во все 85 региональных избирательных штабов Владимира Путина. Кроме того, партийцы проводили мониторинг активности оппонентов и принимали участие в мероприятиях по поддержке кандидатуры действующего президента РФ.

Большую роль в кампании по выборам главы государства сыграла «Молодая гвардия Единой России». По словам председателя координационного совета «Молодой гвардии Единой России» Дениса Давыдова, ей удалось мобилизовать 852 тыс. своих сторонников. «Средний процент голосовавших за Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году составил среди них 70,3%. Рост по сравнению с 2012 годом — 16,1%. Это характеризует поддержку нашего кандидата среди молодёжи по стране», — констатировал он.

Подводя итоги обсуждения, Андрей Турчак отметил, что осенью партии предстоит 54 кампании в 42 субъектах РФ. «Всего будет распределяться 26,7 тыс. мандатов. Это одна из самых крупных кампаний, поэтому просьба к нашим координаторам, руководителям МКС и секретарям региональных отделений так же ответственно подойти к решению этой задачи, как в мартовском избирательном цикле», — обратился секретарь Генсовета к однопартийцам.

Источник — РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае